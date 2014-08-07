На жителя Тамбова завели уголовное дело из-за портрета Гитлера на акции "Бессмертный полк"

Мужчина разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк".

Следственным комитетом по Тамбовской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом рассказали представители надзорного ведомства.

В совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 354.1 УК РФ, подозревается 29-летний местный житель города Тамбова. пресс-служба ФСБ России по региону

Напомним, что 4 мая 2020 года местный житель разместил в открытом доступе в социальной сети "Вконтакте" фотографию Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк РФ". У подозреваемого в настоящий момент изъята компьютерная техника, средства связи, а также другие предметы, имеющие значение для расследования. Ведется установление всех обстоятельств преступления. В квартире подозреваемого проведен обыск.

Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере.

Фото и видео: Telegram/Опер слил