В Польше выпустят научное издание книги "Mein Kampf"

Над переводом немецкой книги польский автор работал три года.

В Польше выпустят научное издание книги Адольфа Гитлера "Mein Kampf". Об этом сообщили журналисты местного издания Rzeczpospolita. Речь идет о местном переводе критической версии издания, которая была опубликована в Германии в 2016 году. Известно, что публикация в Польше стала возможна при согласии немецкого Центрального совета евреев. Выпустит книгу Институт новейшей истории в Мюнхене.

Первоначально планировалось издание при сотрудничестве с Институтом политических исследований Польской академии наук. Однако после протестов некоторых ученых власти института в 2016 году отказались от участия в этом проекте публикация Rzeczpospolita

Автором перевода стал историк Евгениуш Круль. Он работал над польской версией книги на протяжении трех лет. Издатель уверяет, что Mein Kampf не будет рекламироваться, а его стоимость не позволит сделать версию книги популярной в массах.

Напомним, что с 2010 года Mein Kampf находится в федеральном списке экстремистской литературы в России.

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