Экс-президент Польши пожаловался на отсутствие денег

Лех Валенса объяснил журналистам, что он - банкрот.

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира пожаловался на отсутствие денег. Об этом Лех Валенса рассказал журналистам местного телеканала Polsat News. Спикер отметил, что раньше он мог подрабатывать и вести активную деятельность. В тот период ему хватало денежных средств, но сейчас для него "все кончено".

В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот...Было время, что у меня были средства, я их раздавал. Раздал и остался с пустым карманом Лех Валенса, экс-президент Польши

Напомним, что политик является первым руководителем профсоюза "Солидарность", а также он был президентом Польши в период с 1990 по 1995 года.

По словам польского экс-президента, раньше он вел активную деятельность и "подрабатывал". Валенса отметил, что ему хватало заработанных денег, но теперь "все кончено" и у него нет средств.

Лех Валенса высмеял требования Польшей репараций от России.

Фото: Pixabay.com