У полковника ФСБ нашли особняк с золотой мебелью в Италии

У его сообщника обнаружили 200 земельных участков и домов в Подмосковье.

У экс-заместителя начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова нашли четырехэтажный особняк на итальянском озере Комо Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

О дорогостоящей недвижимости стало известно в Московском гарнизонном военном суде. По словам государственного обвинителя, дом был приобретен на незаконные доходы, так как Фролов числится безработным. Стоимость особняка составляет четыре миллиона евро. В настоящее время он находится на этапе реконструкции. Отмечается, что в дом ранее был завезен каррарский мрамор для наружной отделки и окантованная золотом мебель.

Также по делу Фролова проходит его подчиненный – полковник Андрей Васильев. По словам государственного обвинителя, он и его семья владеют около 200 земельных участков и домов в Подмосковье.

В настоящее время недвижимость Фролова и Васильева арестована.

Напомним, Фролова обвиняют в коррупции и мошенничестве. Следствие утверждает, что он вместе с подчиненным вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам 49% доли в двух компаниях. Ущерб от этого был оценен в 638 миллионов рублей. Кроме того, в 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. Было установлено, что он по просьбе представителя одного их учреждений поддержал его, хотя ЦБ подозревал банк в "отмыве" средств. Благодаря такой услуге банк просуществовал шесть лет, за что Фролов получал в это время денежные средства в размере 100-150 тысяч долларов ежемесячно.

Ранее начальница отдела РЖД получила условный срок за махинации с хостелом.

Фото: Piter.TV