Начальница отдела РЖД получила условный срок за махинации с хостелом

Ни женщина, ни её подельник вину не признали.

Октябрьский районный суд Петербурга назначил наказание Елене Семичевой в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1,5 года, а также Суркову в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Семичева обвиняется в злоупотреблении полномочиями, Сурков же – в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Семичева занимала должность начальника отдела бюджетирования и анализа производственно-экономической деятельности филиала ОАО "РЖД". При этом она знала, что во время обучения и командировок сотрудники могут заселиться в общежития и гостиницы при ВУЗах или в домах локомотивных бригад Петербурга и области без заключения договоров.

Однако экс-начальница отдела заключила договор с хостелом "У Русского музея" и оформила документы для оплаты. Семичева перевела владельцам хостела 579 500 рублей. В период с 1 августа 2015 года по 26 февраля 2016 года женщина заключила аналогичный договор на 4 млн рублей на проживание сотрудников с руководителем этого же хостела Сурковым. Он в свою очередь передал необходимые документы в филиал ОАО "РЖД", и ему перевели 1 223 600 рублей.

Ранее полиция задержала троих петербуржцев, укравших более 250 тыс. рублей "на ремонте" машин.

Фото: Piter.tv