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Полиция задержала троих петербуржцев, укравших более 250 тыс. рублей "на ремонте" машин
Сегодня, 17:03
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Полиция задержала троих петербуржцев, укравших более 250 тыс. рублей "на ремонте" машин

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В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге полиция раскрыла мошенничество с договорами по обслуживанию и ремонту автомобилей. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Во вторник, 3 августа, правоохранители нашли и задержали троих мужчин в возрасте от 34 до 44 лет. Один из них является сотрудником банка, другой – заместителем генерального директора, третий – менеджером коммерческой фирмы. Мужчины заключали с клиентами договор по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Однако машины никто не ремонтировал. Не позднее 31 августа 2020 года они похитили более 250 тыс. рублей. 

Ранее мы писали, что стоимость машин с пробегом выросла на 50% за полгода на петербургском авторынке.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, мошенничество, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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