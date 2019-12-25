Стоимость машин с пробегом выросла на 50% за полгода на петербургском авторынке

Средняя цена сделки в массовом сегменте превысила 510 тыс рублей.

Во вторник, 3 августа, ГК "Прагматика" поделилась с Piter.tv данными, согласно которым, в первой половине текущего года стоимость машин с пробегом в дилерских центрах выросла на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя цена сделки в массовом сегменте превысила 510 тыс рублей.

Популярными марками машин с пробегов по итогам полугодия стали LADA Granta, Ford Focus, KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla. Эксперты отметили, что по сравнению с первой половиной прошлого года пятерка лидеров осталась неизменной, позициями поменялись только Solaris и Rio. Чаще всего покупали машины 2018-2020 года выпуска. Больше всего на складах дилеров машин, произведенных в 2010-2012 годах.

Эксперты зафиксировали, что дефицит в сегменте новых машин отразился на вторичном рынке, поскольку покупатели стали чаще рассматривать машины с пробегом как альтернативу новым, из-за чего цены на авто 2018-2020 года выпуска стали расти быстрее.

Около 15% покупателей, собиравшихся приобрести новые автомобили и не дождавшиеся нужных комплектаций из-за дефицита, нашли подходящий вариант в сегменте машин с пробегом.

Специалисты предполагают, что цены будут подниматься и дальше.

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