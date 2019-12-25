В России ужесточат правила прохождения техосмотра

Минтранс планирует изменить требование к снимкам автомобилей.

В России планируют ужесточить требования к фотографированию транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект Министерства транспорта РФ.

Согласно нововведениям, на первом фото, которое владелец должен сделать перед началом проверки, автомобиль должен быть виден спереди и сбоку, кроме того, рядом с ним обязан находиться проверяющий. Требования для второго снимка аналогичны, однако вид машины нужно показать сзади.

Законопроект запрещает применять ретуширование к фотографиям, а также изменять дату съемки, модель фотоаппарата, его разрешение и другие сведения, расположенные в exif-данных снимка. Эти меры необходимы для пресечения фальсификации изображений, пояснили в министерстве.

Ранее мы сообщали, что из-за роста убытков в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году ОСАГО может подорожать на 5-10 процентов.

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