Число страховых случаев стало расти.

Из-за роста убытков в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году ОСАГО может подорожать на 5-10%. Как пишут "Известия", ссылаясь о страховые компании, речь идет о сегментах страхования, где стоимость полисов еще не достигла верхнего предела тарифного коридора.

Отмечается, что выросло число страховых случаев и средний размер выплаты. Связанно это с подорожанием запчастей.

В Российском союзе автостраховщиков сказали, что в 2021 году цена ОСАГО составляла 5448 рублей. Однако компании заявили, что растет убыточность по таким полисам. К концу этого года она может составить 10%.

Так, увеличения убыточности в 7-10% ожидают в "Ингосстрахе", а в "Югории" – 5%. При этом с начала этого года компании заявили о росте убыточности на 13%. Выросло и число обращений на 10%.

Ранее мы писали об основных рисках для рубля. Эксперт считает, что основным риском для валюты остается возможное ухудшение геополитической обстановки.

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