Аналитик назвал основные риски для рубля

Рубль будет остро реагировать на снижение нефтяных цен.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм" об основных рисках для рубля. Он отметил, что основным риском для валюты остается возможное ухудшение геополитической обстановки, которая может угрожать новыми антироссийскими санкциями.

Также с учетом необходимости фискальной поддержки, обусловленной пандемией, относительно высокой инфляции и недополученной из-за участия в сделке ОПЕК+ экспортной выручки, рубль будет остро реагировать на снижение нефтяных цен, так как уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти под воздействием этих факторов некоторое время будет повышаться, — сказал эксперт.

Бабин подчеркнул, что сейчас рубль выглядит довольно сильным из-за высоких цен на нефть и другое сырье. При этом на данных по инфляции в США остальные валюты снизились по отношению к доллару.

Однако пока чиновники, по словам эксперта, убеждают рынки, что это временно, инвесторы сохранят оптимизм.

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