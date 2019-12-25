В России снизился спрос на льготную ипотеку после изменения программы

На 15 июля банки приняли 1,74 млн заявок с момента старта программы в апреле прошлого года.

Крупные российские банки отметили снижение спроса россиян на льготную ипотеку после того, как условия программы изменились. Так, число новых заявок сократилось в 2,5 раза. Об этом сообщает оператор госпрограммы "Дом.РФ".

Так, на 15 июля было принято 1,74 млн заявок на льготную ипотеку с момента старта программы, то есть с апреля прошлого года. Отмечается, что в первую неделю обновления программы было подано порядка 10 тыс. заявок, а во вторую неделю россияне подали 11 тыс. заявок. Однако за последнюю неделю действия старой льготной программы россияне подали 28 тс. заявок. При этом осенью 2020 года за неделю подавалось и по 30-35 тыс. заявок.

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