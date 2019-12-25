Производители предупредили о возможном подорожании хлеба

Все дело в росте стоимости сырья.

Хлебзаводы предупредили ритейлеров о том, что с августа хлеб может подорожать на 7-12%. Объясняется рост цен подорожанием сырья, упаковки и транспортировки, сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что стоимость маргарина выросла на 38%, упаковочный материал подорожал на 26%, а сахар – на 9%. Как отметил гендиректор БКХ "Коломенский" Дмитрий Козлов, в некоторых случаях стоимость упаковки выросла на 40%.

Однако в Минсельхозе подчеркнули, что цены на хлебобулочную продукцию "находятся на стабильном уровне". В ведомстве объяснили, что за год стоимость хлеба из пшеничной муки выросла на 4,6%, а из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. Минсельхоз не ожидает и в дальнейшем существенного повышения цен, потому что сырье дешевеет.

Кроме того, для сдерживания роста цен на хлеб в конце 2020 года правительство утвердило правила предоставления субсидий компаниям отрасли из расчета два рубля за один килограмм хлеба. При этом президент Российского союза пекарей Алексей Лялин отметил, что субсидии полностью не компенсируют рост цен на сырье.

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