Ущерб по делу полковника ФСБ Фролова оценили в 700 миллионов рублей

Его обвиняют в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества.

Ущерб от действий экс-заместителя начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова, которого обвиняют в коррупции и мошенничестве, оценили в 725 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в Московском гарнизонном военном суде.

Следствие утверждает, что Фролов вместе с подчиненным вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам 49% доли в двух компаниях. Ущерб от этого был оценен в 638 миллионов рублей.

Кроме того, в 2007 году Фролов осуществлял надзор за деятельностью банков. Было установлено, что он по просьбе представителя одного их учреждений поддержал его, хотя ЦБ подозревал банк в "отмыве" средств. Благодаря такой услуге банк просуществовал шесть лет, за что Фролов получал в это время денежные средства в размере 100-150 тысяч долларов ежемесячно.

Отметим, ранее показания на Фролова дал его подчиненный – бывший полковник-миллиардер Кирилл Черкалин. Его вместе с начальником задержали весной 2019 года. Черкалина признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, за что приговорили к семи годам лишения свободы. Фролова же обвиняют в получении особо крупной взятки и хищении путем мошенничества.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ивана Жданова и Леонида Волкова. Им вменили статью о сборе средств для экстремистской организации.

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