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Бочки с химикатами у озера Волоярви признаны безопасными
Сегодня, 17:31
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lizapoluda

Бочки с химикатами у озера Волоярви признаны безопасными

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Комиссия опередила, что воздух не был загрязнен.

Найденные во Всеволожском районе бочки с химикатами признаны безопасными для жителей и экологии. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".

Известно, что земля у озера Волоярви принадлежит Минобороны. Образцы воздуха, взятые вблизи объектов, были направлены в лабораторию Роспотребнадзора: в результате исследования, превышения норм каких-либо веществ не обнаружено.

Тем не менее, полный анализ еще предстоит провести. Территория по-прежнему остается огороженной, скоро будет известен метод утилизации бочек.

Ранее мы рассказали о том, что жители Бокситогорска гадают о происхождении загадочного сундука на дереве.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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