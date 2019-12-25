Жители Бокситогорска гадают о происхождении загадочного сундука на дереве

Ларец прикован к ветке цепями на большой высоте.

Житель Бокситогорска обнаружил в городе необычную находку: кто-то повесил на ветку сосны большой запечатанный сундук. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Подслушано | Тихвин.

Ларец прикреплен к дереву с помощью тяжелых цепей. Местные жители в комментариях проявили свою фантазию и предположили, откуда сундук мог взяться.

Большинство вариантов связаны с отсылками к русским народным сказкам: самым популярным из них оказалась версия о "смерти Кощея Бессмертного".

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе обнаружили 12 бочек с неизвестным веществом.

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