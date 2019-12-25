  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жители Бокситогорска гадают о происхождении загадочного сундука на дереве
Сегодня, 17:08
24
lizapoluda

Жители Бокситогорска гадают о происхождении загадочного сундука на дереве

0 0

Ларец прикован к ветке цепями на большой высоте.

Житель Бокситогорска обнаружил в городе необычную находку: кто-то повесил на ветку сосны большой запечатанный сундук. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Подслушано | Тихвин.

Ларец прикреплен к дереву с помощью тяжелых цепей. Местные жители в комментариях проявили свою фантазию и предположили, откуда сундук мог взяться.

Большинство вариантов связаны с отсылками к русским народным сказкам: самым популярным из них оказалась версия о "смерти Кощея Бессмертного".

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе обнаружили 12 бочек с неизвестным веществом. 

Фото: tih_win

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии