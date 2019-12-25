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У отделения посольства Белоруссии в Петербурге задержали участников протестной акции
Сегодня, 19:39
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У отделения посольства Белоруссии в Петербурге задержали участников протестной акции

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Всего задержали порядка 15 человек.

В субботу, 26 декабря возле отделения посольства Белоруссии в Петербурге задержали порядка 15 человек. Они собрались на еженедельной акции солидарности, которую проводит местное землячество в Северной столицы. Собравшиеся без атрибутики услышали требования от полиции разойтись, но потом их заблокировали и отвели в автозак.

Задержанная сообщила порталу "ОВД-Инфо", что накануне сотрудники полиции угрожали демонстрантам задержаниями, если они будут проводить акции с белорусскими флагами. Правоохранители ссылались на постаноление правительства Петербурга о мерах борьбы с эпидемией коронавируса.

Ранее Киев ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке "террористической группой" оружия с территории Украины.

Фото: Piter.tv

Теги: белоруссия, петербург, протест
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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