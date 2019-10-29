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Вчера, 23:50
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fvbykov
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У офиса президента Украины – митинг против разведения сил в Донбассе

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В мероприятии принимает участие порядка пяти сотен человек.

Во вторник, 29 октября, в Киеве состоялась акция группировок националистов под названием "Ни шагу назад". Об этом сообщил ТАСС. Митингующие пришли к офису президента Украины в знак протеста против разведения вооруженных сил страны и непризнанных республик в Донбассе.

Участники акции скандируют лозунги, критикующие решение президента страны Владимира Зеленского. Они считают, что вывод войск с позиций в Золотом и Петровском – это отступление и сдача позиций "оккупантам".

Ранее мы сообщали о том, что Украина и ЛНР отводят войска в районе Золотого. Это стало первым шагом к организации встречи в "нормандском" формате. 

Видео: YouTube / Dsnews

Теги: украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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