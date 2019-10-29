У офиса президента Украины – митинг против разведения сил в Донбассе

В мероприятии принимает участие порядка пяти сотен человек.

Во вторник, 29 октября, в Киеве состоялась акция группировок националистов под названием "Ни шагу назад". Об этом сообщил ТАСС. Митингующие пришли к офису президента Украины в знак протеста против разведения вооруженных сил страны и непризнанных республик в Донбассе.

Участники акции скандируют лозунги, критикующие решение президента страны Владимира Зеленского. Они считают, что вывод войск с позиций в Золотом и Петровском – это отступление и сдача позиций "оккупантам".

Ранее мы сообщали о том, что Украина и ЛНР отводят войска в районе Золотого. Это стало первым шагом к организации встречи в "нормандском" формате.

Видео: YouTube / Dsnews