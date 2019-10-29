Украина и ЛНР отводят войска в районе Золотого

Об этом РИА "Новости" заявил представитель республики Родион Мирошник.

Ополченцы со стороны Луганской народной республики и военные украинской армии объявили об отводе войск и вооружения. С часу дня по местному времени стороны обменялись белыми и зелеными сигнальными ракетами, что означает готовность сторон к данному решению.

Руководитель МИДа Украины Вадим Пристайко отметил, что в Золотом последняя стрельба была зафиксирована более 10 дней назад. Соответственно, вывод войск из другой важной точки – Петровского – будет возможен через 7-10 дней.

Отметим, что отсутствие вооружения в этих двух населенных пунктах на Донбассе – это условие для организации саммита в "нормандском формате", куда входят Россия, Украина, Германия и Франция. Данная контактная группа содействует для установки мирной ситуации на востоке Украины.

Ранее мы сообщали о том, как о данном событии объявил глава МИД Украины.

Видео: YouTube / AiirSource Military