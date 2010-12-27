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Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Сегодня, 13:03
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lesjasap

Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом

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Через неделю очередь дойдет и до Петровского.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о начале развода сил и средств в Золотом. Операция проводится в рамках заключенном в Минске соглашению об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом спикер рассказал перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.

Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня

объяснил министр

Чиновник добавил, что Украина задержала обязательства из-за необходимости тщательной подготовки. За ситуацией наблюдают специалисты из ОБСЕ.

По словам Пристайко, процесс по разведению в Петровском начнется через 7-10 дней. После закрытия Петровского и прекращения обстрелов будет открыт путь к встрече "нормандского формата"

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: золотое, мид, петровское, разведение сил
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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