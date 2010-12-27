Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом

Через неделю очередь дойдет и до Петровского.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о начале развода сил и средств в Золотом. Операция проводится в рамках заключенном в Минске соглашению об урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом спикер рассказал перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе.

Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня объяснил министр

Чиновник добавил, что Украина задержала обязательства из-за необходимости тщательной подготовки. За ситуацией наблюдают специалисты из ОБСЕ.

По словам Пристайко, процесс по разведению в Петровском начнется через 7-10 дней. После закрытия Петровского и прекращения обстрелов будет открыт путь к встрече "нормандского формата"

Ранее Piter.tv писал о том, что МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

