У офиса Зеленского проходит митинг в поддержку националиста Стерненко

Митингующие просят власти страны отменить судебный приговор националисту.

У офиса Владимира Зеленского проходит митинг в поддержку националиста Сергея Стерненко. Ранее власти страны приговорили националиста, являющегося бывшим руководителем одесского отделения "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная на территории России), к семи годам заключения по обвинению в похищении человека.

К 13 часам дня в субботу около тысячи человек вышли на улицы столицы, чтобы поддержать националиста. Они собрались на Банковой улице у здания, в котором располагается офис президента Украины. Активисты принесли плакаты, призывающие власти страны освободить Сергея Стерненко. Большую часть митингующих представляет молодежь.

Напомним, что приговор Стерненко вынес Одесский районный суд 23 февраля. Кроме тюремного заключения у украинца будет конфискована половина личного имущества. В тот же день около офиса президента сторонники националиста вышли на акцию протеста. В мероприятии приняли участие порядка двух тысяч человек. Полиция задержала более 20 активистов.

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Видео: YT / НАШ