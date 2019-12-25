Аксенов высмеял "маразматическое" заявление Зеленского о Крыме

Глава Крыма рассказал, к чему было видеообращение украинского президента.

Глава Крыма Сергей Аксенов высмеял "маразматическое" заявление Владимира Зеленского о Крыме. Об этом чиновник сообщил в интервью телеканалу "Россия-24". Он прокомментировал слова украинского президента. По мнению спикера, они являлись лишь "разогревом" перед заявлением Джо байдена о том, что США никогда не признают регион российским.

Маразматические заявления господина Зеленского на последней неделе, я причины не мог понять такой активности, но сегодня причину понял: судя по всему, господин Зеленский хотел "лизнуть" господина Байдена, который сегодня разразился (выступлением) по Крыму… Ну Зеленский на разогреве всегда выступал, поэтому перед выступлением Байдена получилась такая ситуация. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что Владимир Зеленский подписал указ о мерах "деоккупации" полуострова. Они призваны развивать крымско-татарский язык, культуру, а также защищать права жителей региона. В видеообращении политик назвал Крым вырванным сердцем Украины. Сергей Аксенов считает показательным тот момент, что глава Украины и Запад не спросил мнение самих жителей полуострова о том, как им живется сейчас.

Байден отказался признавать Крым частью России.

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