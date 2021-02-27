Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму

Губернатор Крыма уточнил, что за ЖКХ владелец регулярно платит.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о недвижимости жены Владимира Зеленского в Крыму. По словам чиновника, оплата за коммунальные услуги в отношении недвижимости, которая находится во владении жены украинского президента, регулярно производится. Об этом спикер заявил журналистам телеканала "Россия-24".

Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор также ответил на вопрос корреспондента о том, имеет ли супруга Зеленского, а также сам президент Украины, преимущества для получения российского гражданства. Аксенов заметил, что вряд ли. Он добавил, что это произойдет только в том случае, если они обратятся к Владимиру Путину.

Аксенов рассказал о недвижимости жены Владимира Зеленского в Крыму.

Видео: YT / Россия 24