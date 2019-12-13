У неточной российской "Булавы" нашли преимущество

По одному пункту российская ракета лучше американской версии.

У недалеко летящей и неточной Р-30 "Булавы" нашли преимущество. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Они объяснили, что российская баллистическая ракета по определенной характеристике опережает американского конкурента - UGM-133A Trident II (D5).

Военные эксперты отметили, что Trident II (D5) имеет большую дальность и более точно поражает цели противника. Однако "Булава" имеет преимущество по переносимому ядерному заряду.

Одна российская Р-30 способна обрушить на голову противника гораздо больше смертоносного груза РИА Новости

Автор публикации заявил, что подводные лодки РФ будут оснащены "Булавой". При этом шесть боеголовок будут иметь мощность по 150 килотонн каждая.

Напомним, что в февраля 2020 года заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информполитике заявил, что "Булаву" нельзя считать прорывным вооружением. Она сопоставима по показателям с Trident II (D5). Американская ракета принята на вооружение еще в 1990 году. Российский аналог уступает ракете из США в 2,5 раза по забрасываемому весу.

Опубликовано видео первого залпового пуска ракет "Булава" с подлодки.

Видео: Youtube/Минобороны России