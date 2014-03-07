У моста Александра Невского столкнулись шесть легковушек

Очевидцы сообщают о пострадавших.

В понедельник, 7 марта, на Малоохтинском проспекте перед мостом Александра Невского произошла массовая авария. Столкнулись шесть легковых автомобилей. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Как сообщили очевидцы, спровоцировать аварию мог водитель BMW. Отмечается, что есть пострадавшие. Это водитель такси и пассажирка такси.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский суд отправил под домашний арест напавшего на полицейского участника акции.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Екатерина Городилина