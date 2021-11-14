Петербургский суд отправил под домашний арест напавшего на полицейского участника акции

Под домашний арестом он останется до 5 мая.

Октябрьский районный суд Петербурга до 5 мая отправил под домашний арест участника несанкционированной акции, напавшего на сотрудника полиции 6 марта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел у дома №2 по улице Пирогова. В сообщении говорится, что участника акции толкнул двумя руками сотрудника полиции, который находился при исполнении своих должностных обязанностей. В результате мужчина был отправлен под домашний арест.

Теперь ему запрещено покидать квартиру, использовать телефон и интернет, а также отправлять и получать корреспонденцию.

Ранее мы сообщали, что сотрудника СК Всеволожска отправили под домашний арест. Его заподозрили в получении взятки.

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