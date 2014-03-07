В Петербурге суды после несанкционированной акции арестовали 269 человек

Было рассмотрено около 900 дел.

В отношении задержанных на несанкционированной акции 6 марта в петербургские суды поступило 957 дел. Рассмотрено из них было 897. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что арестованы были 269 человек, 566 участников акции получили штрафы, а 26 приговорили к обязательным работам. Отложено было 48 дел, 20 прекращено, а возвращено 13.

Больше всего дел рассмотрел Выборгский суд – 113 дел. В Куйбышевском и Кронштадтском изучили по три дела.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге открыли первое дело закону "о фейках". Нарушителем закона стала автор антивоенного лозунга.

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