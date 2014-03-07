Сотрудника СК Всеволожска отправили под домашний арест. Его заподозрили в получении взятки

Как указано в материалах дела, мужчина требовал с жительницы региона крупную сумму денег за непривлечение к уголовному делу.

Сегодня, 7 марта, Смольнинский районный суд отправил под домашний арест сотрудника СК Всеволожского района Ленобласти. Участником судопроизводства стал Тимофей Борисов, который, по версии следствия, был пойман при получении взятки в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как указано в материалах дела, мужчина требовал с жительницы региона крупную сумму денег за непривлечение ее к уголовному делу. Женщина обратилась к стражам порядка и рассказала о случившемся. Она вручила правоохранителю муляж 900 тыс. рублей, нарушителя поймали с поличным на улице Радищева.

Тимофей Борисов частично признал вину. Он пробудет под домашним арестом до 4 мая.

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Фото: Piter.tv