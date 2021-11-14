Жители Камчатки вышли на несанкционированный митинг против QR-кодов

Система QR-кодов начала действовать в регионе с 30 октября.

В Елизовском районе Камчатского края прошел митинг против введения QR-кодов и вакцинации от коронавируса. Об этом пишет издание "Коммерсантъ". Отмечается, что данное мероприятие не было согласовано с властями.

В акции протеста приняло участие более 100 граждан. Она состоялась возле памятника "Здесь начинается Камчатка" на трассе "Морпорт-Аэропорт". Присутствующие требовали от руководства региона отменить введение QR-кодов при посещении развлекательных мероприятий, кафе, ресторанов и зданий, в которых находятся органы государственной власти.

Система QR-кодов при посещении общественных мест начала действовать в Камчатском крае с 30 октября. Начиная с завтрашнего дня, без этих документов будет невозможен проход в здания органов государственной власти. Также с 23 ноября действие QR-кодов распространится на внутрирегиональные перевозки воздушным транспортом и автобусами, с 28 ноября - при заселении в гостиницы.

По состоянию на 14 ноября, в Камчатском крае за сутки выявлено 47 случаев заражения COVID-19 (всего – 21 646), умерло 0 человек (всего – 470), выздоровели – 25 (всего – 16 506). По состоянию на 12 ноября коллективный иммунитет региона составляет 34,4%. Курс вакцинации от коронавируса завершили 102 980 человек.

Ранее в России стартовал очередной этап розыгрыша денежных призов среди привившихся от коронавируса.

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