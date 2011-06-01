Новый этап розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19 стартовал в РФ

В России стартовал очередной этап розыгрыша денежных призов среди привившихся от коронавируса. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 14 ноября, пишет "РИА Новости".
Поощрения в размере 100 тысяч рублей получат одна тысяча человек. Принять участие в акции смогут все привитые любой отечественной вакциной от COVID-19. Если двухкомпонентная, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.
Приз выплачивают в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.
Напомним, в розыгрыше могут принять участие только те граждане страны, чьи имена внесены в Единый реестр вакцинированных. Выигравших известят о победе через единый портал государственных услуг.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от коронавируса необходимо ревакцинироваться один раз в шесть месяцев.
Фото: pixabay.com
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