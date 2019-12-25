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Гинцбург: ревакцинироваться от COVID-19 необходимо раз в полгода
Сегодня, 9:43
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Гинцбург: ревакцинироваться от COVID-19 необходимо раз в полгода

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Такие рекомендации ранее предоставил российский Минздрав.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что от коронавируса необходимо ревакцинироваться один раз в шесть месяцев. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам специалиста, для ревакцинации подойдет "Спутник Лайт". Он отметил, что считает критически важной ревакцинацию раз в полугодие.

В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев.

Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он добавил, что через шесть месяцев после завершения курса вакцинации от COVID-19 уровень антител уменьшается. Однако этого не происходит, если организм постоянно сталкивается с чужеродным антигеном. Поэтому ревакцинация так важна, подчеркнул Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал о разработке лекарства, способном подавлять размножение коронавируса. По его словам, результаты разрабатываемого лекарства будут обнародованы позже, чем препарат на основе антител. 

Фото: kremlin.ru

Теги: covid-19, александр гинцбург, ревакцинация от коронавируса, спутник лайт
Категории: Новости России, Лента новостей,

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