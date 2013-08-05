Петербургских детей предостерегли от участия в незаконных акциях

Уполномоченный по правам ребенка напомнила об особой ответственности, которая ложится в период проведения несогласованных массовых акций.

В субботу, 30 января, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина предостерегла петербуржских детей и подростков от участия в несанкционированных акциях, которые запланированы в воскресенье. Также Митянина напомнила родителям об ответственности за участие в митинге.

По словам уполномоченного по права ребенка, дети являются объектом политических манипуляций, цель которых провокация, скандалы, беспорядки.

Самым маленьким участникам несанкционированных акций, прошедших 23 января, 9 и 12 лет. Правоохранительным органам приходилось задерживать их и доставлять в отделение до передачи мамам и папам, чтобы с ними не случилось трагедии в неуправляемой толпе рассказала омбудсмен.

Призывы к участию распространяют в социальных сетях.

Мы должны защищать и оберегать наших детей, а не выставлять их на амбразуру заявила Митянина.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали двух расклейщиков оскорбительных для полиции материалов.

Фото: Piter.TV