В Петербурге задержали двух расклейщиков оскорбительных для полиции материалов

Полицейские задержали двух молодых петербуржцев, которые расклеивали оскорбительные наклейки на станции метро, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
На балюстраде эскалатора обнаружили небольшие наклейки, на которых были оскорбительные высказывания в сторону власти и правоохранительных органов. Авторов быстро установили: 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений делают ремонт в квартирах. Один из них увлекается рисованием, именно ему принадлежит идея листовок. При себе у петербуржцев обнаружили пачку неиспользованных стикеров. Кирилл пояснил свои действия пагубным влиянием соцсетей.
Молодых людей доставили в полицию. Проводится проверка. Кириллу и Евгению грозит уголовная ответственность.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга заметили большое количество полицейских.
Фото: пресс-служба ГУ МВД
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