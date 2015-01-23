В Петербурге задержали двух расклейщиков оскорбительных для полиции материалов

Молодых людей доставили в отдел полиции в пятницу, 28 января.

Полицейские задержали двух молодых петербуржцев, которые расклеивали оскорбительные наклейки на станции метро, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

На балюстраде эскалатора обнаружили небольшие наклейки, на которых были оскорбительные высказывания в сторону власти и правоохранительных органов. Авторов быстро установили: 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений делают ремонт в квартирах. Один из них увлекается рисованием, именно ему принадлежит идея листовок. При себе у петербуржцев обнаружили пачку неиспользованных стикеров. Кирилл пояснил свои действия пагубным влиянием соцсетей.

Молодых людей доставили в полицию. Проводится проверка. Кириллу и Евгению грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга заметили большое количество полицейских.

Фото: пресс-служба ГУ МВД