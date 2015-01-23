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В Петербурге задержали двух расклейщиков оскорбительных для полиции материалов
Сегодня, 18:06
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smirenny

В Петербурге задержали двух расклейщиков оскорбительных для полиции материалов

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Молодых людей доставили в отдел полиции в пятницу, 28 января.

Полицейские задержали двух молодых петербуржцев, которые расклеивали оскорбительные наклейки на станции метро, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

На балюстраде эскалатора обнаружили небольшие наклейки, на которых были оскорбительные высказывания в сторону власти и правоохранительных органов. Авторов быстро установили:  25-летний Кирилл и 27-летний Евгений делают ремонт в квартирах. Один из них увлекается рисованием, именно ему принадлежит идея листовок. При себе у петербуржцев обнаружили пачку неиспользованных стикеров.  Кирилл пояснил свои действия пагубным влиянием соцсетей.

Молодых людей доставили в полицию. Проводится проверка. Кириллу и Евгению грозит уголовная ответственность. 

Ранее мы писали, что в центре Петербурга заметили большое количество полицейских.

Фото: пресс-служба ГУ МВД

Теги: оскорбительные листовки, оскорбление полиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Анисимова Веста
Сегодня 18:58

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