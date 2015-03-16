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В центре Петербурга заметили большое количество полицейских
Сегодня, 15:34
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smirenny

В центре Петербурга заметили большое количество полицейских

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Шеренги бойцов ОМОНа заметили на Марсовом поле.

В субботу, 30 января, накануне акции протеста в центре Петербурга заметили большое количество сотрудников правоохранительных органов, сообщило издание "ЗакС.ру". 

Так, шеренги бойцов в полном обмундировании заметили на Марсовом поле, у станции метро "Адмиралтейская" припаркованы автобусы и полицейские минивены, а Невский проспект огорожен. Сотрудники полиции отметили, что никакого события не должно произойти, это "обычная работа". Рядовые сотрудники сообщили, что проходят учения, а полковник отметил, что "в последнее время так положено".  

Что известно об уголовных делах после митинга 23 января в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: митинг, несанкционарованная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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