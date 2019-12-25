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У младенцев впервые выявили новое опасное заболевание
Сегодня, 15:38
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lesjasap

У младенцев впервые выявили новое опасное заболевание

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Медики диагностировали у новорожденных диабет первого типа.

У младенцев впервые выявили новое опасное заболевание. Об этом рассказали британские ученые из  Королевского колледжа в Лондоне и Университета Эксетера. Они установили, что новорожденные могут страдать от диабета первого типа. Ранее такие патологии находились крайне редко, так как чаще встречался неонатальный сахарный диабет.

Медики считают, что к данному заболеванию приводит мутация генов, отвечающих за выработку инсулина в поджелудочной железе. В младенчестве данная патология может быть губительна. Организм ребенка не способен вырабатывать норму инсулина для метаболизма. В редких случаях данное заболевание выявляется еще до момента рождения ребенка, но обычно - в возрасте до полугода. Диагностированное заболевание быстро прогрессирует и полностью разрушает бета-клетки, производящие инсулин.

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: младенцы, ученые
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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