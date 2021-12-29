Вечером у метро "Девяткино" заметили огромную очередь

По словам петербуржцев, днем ранее собралась такая же очередь.

В среду вечером, 12 января, у станции метро "Девяткино" петербуржцы запечатлели огромное столпотворение. Очередь собралась на маршрутку, отмечают очевидцы в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в соцсети "Вконтакте".

По словам петербуржцев, днем ранее собралась такая же очередь.

Можно подумать вчера меньше очередь была, на 668 маршрутку каждый день такая очередь. Сначала в очереди стоишь, потом еле едешь в маршрутке, реально быстрее пешком дойти, тем более сегодня вечером отличная погода. написали в группе "Девяткино LIVE | Мурино"

Жители отмечают, что на улицах очень скользко и ходить "ежедневно по льду очень сложно многим людям".

Похожая ситуация была в середине декабря 2021 года. Тогда огромная очередь собралась на остановке возле станции метро "Купчино". По словам петербуржцев, некоторые горожане решают не дожидаться транспорта и идут пешком по растаявшему снегу, чтобы не стоять в огромной очереди. Очевидцы предполагают, что проблема в пробке на Московском шоссе.

Ранее правительственный самолет создал очередь на вылет в Пулково. Самолеты не могли ни взлететь, ни приземлиться.

Фото: Вконтакте / Девяткино LIVE | Мурино

