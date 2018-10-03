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Правительственный самолет создал очередь на вылет в Пулково
Сегодня, 20:33
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Правительственный самолет создал очередь на вылет в Пулково

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Самолеты не могли ни взлететь, ни приземлиться.

Утром в пятницу, 31 декабря, "Фонтанка" рассказала о возможной причине задержек рейсов в Пулково: вероятно, самолеты не могли ни взлететь, ни приземлиться из-за правительственного спецборта. 

Согласно данным сервиса FlightRadar24, в Пулково ждут очереди более десятка самолетов. Одни катались по полю, другие терпеливо стояли в стороне. Какие-то самолеты нарезали круги в небе.

Пассажиры уточнили, что сначала им объявили, что причина в снегопаде, потом – что в гололеде, после сказали, что топлива в баках недостаточно и нужно ждать заправщик.

Издание отметило, что, как только вылетел спецборт, другие самолеты начали садиться и взлетать.

Фото: Piter.tv

Теги: правительственный самолет, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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