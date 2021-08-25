У льва из зоопарка в Гуанчжоу выпрямилась грива из-за экстремальной влажности

Царь зверей завирусил Сеть своими фотографиями с новой прической.

В китайском зоопарке в Гуанчжоу у льва выпрямилась грива из-за высокой влажности. Царь зверей завирусил Сеть своими фотографиями с новой прической, пишет Must Share News.

Один из посетителей опубликовал фото льва по кличке Ханг Ханг с необычной причёской в соцсети Weibo. Пользователи подумали, что зверя подстригли, однако смотрители опровергли это. Они рассказали, что все дело в экстремальной влажности. Согласно данным портала "Metro.co.uk", в тот день было 32 градуса жары и 89% влажности.

Репостнул фотографии и сам зоопарк, добавив небольшое сообщение от имени льва.

Хотя я изменил причёску, я всё ещё самый красивый парень на свете. Спешите увидеть меня в зоопарке Гуанчжоу! — написали в нём.

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Фото: Weibo / 巨可爱收藏夹