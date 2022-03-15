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В "Велесе" рассказали о состоянии тяжелобольного льва Принца

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Принца обследовали досконально и диагностировали алиментарный гиперпаратиреоз.

В центре спасения животных "Велес" в Ленинградской области рассказали о состоянии льва Принца, который приехал в тяжелом состоянии из Краснодарского края. По словам ветеринаров, у зверя болят "все косточки в организме". Об этом рассказали в официальном паблике во "Вконтакте". 

Лечением льва занимаются специалисты из Африки и Москвы. Дикую кошку обследовали досконально и диагностировали алиментарный гиперпаратиреоз. Также установлен острый отит, подозревают проблемы в области неврологии. При этом кровь соответствует всем нормам, никаких инфекций обнаружено не было. На данный момент проверить зрение у Принца нельзя. 

Ранее ленинградские ветеринары начали лечение истощенного льва Принца.

Видео: Вконтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: велес, лев, принц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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