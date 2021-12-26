Ленинградские ветеринары начали лечение истощенного льва Принца

Его привезли из Краснодарского края.

Реабилитационный центр "Велес" в Ленобласти принял на лечение льва Принца из Краснодарского края.

Преодолев 2,1 тыс. км, Принца к ночи 3 марта доставили к зоозащитникам. Специалисты отметили, что животное совсем худое, весит всего 126 килограмм. По приезде его обездвижили на 30 минут, чтобы перенести в помещение, померить температуру, взвесить, взять анализы, сделать рентген, прокапать лекарствами.

Подробностей о том, забрали ли Принца из цирка на юге России, или он жил в руках частников, нет.

Несколько недель назад в центре "Велес" проснулись медведи.

Фото и видео: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным