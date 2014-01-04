В Италии сбежавший из цирка лев несколько часов гулял по городу

В Италии лев сбежал из цирка и несколько часов гулял по городу. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Инцидент произошел 11 ноября в городе Ладисполи, который находится в 60 км от Рима. По данным СМИ, лев вышел из клетки и зашел в жилые кварталы. Жителям рекомендовали не выходить на улицы, пока хищник не будет пойман. Для его поиска задействовали вертолет и приборы ночного видения.
Спустя шесть часов работ специальная группа полицейских и ветеринаров временно усыпила животное. Его вернули обратно в цирк.
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Видео: X / Michele Galvani
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