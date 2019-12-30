Медики: лекарство от диабета может снижать вероятность выкидышей

В эксперименте участие принимали 38 женщин, которые уже сталкивались с выкидышем.

Исследования британских медиков доказали, что средство от диабета под названием "Ситаглиптин" может положительно повлиять на протекание беременности. По мнению ученых, лекарство может предотвратить возникновение осложнений во время вынашивания.

В эксперименте согласились принять участие 38 женщин, которые уже сталкивались с потерей ребёнка. После приема таблеток количество клеток, которые формируют плаценту, увеличилось на 68%. А число клеток, которые страдали из-за стресс, уменьшилось вдвое.

"Ситаглиптин" нормализует состояние матки еще до наступления беременности, считают медики.

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