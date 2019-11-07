Оксана Самойлова рассказала, как протекает четвертая беременность

Самойлова заявила, что в этот раз тщательно следит за своим весом и питанием.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, как протекает ее четвертая беременность. Подписчиков модели больше всего интересует, кого ждут звездные супруги – мальчика или девочку. Будущая мама не стала сразу раскрывать все карты, а лишь опубликовала фотографию с тремя дочками в одинаковых купальниках.

Самойлова отметила, что в их с Джиганом ситуации пол ребенка "реально важен". Она заявила, что живот у нее абсолютно такой же формы, как и всегда, намекнув, что будет опять девочка.

"Все гадания по животу приведут вас к тому же, к чему приводили предыдущие 3 раза", - пошутила Оксана.

Кроме того, девушка рассказала, что в этот раз тщательно следит за своим весом и питанием и не набрала плюс 25 кг, как в прошлые свои беременности.

"4 беременность - это не первая и не вторая, и даже не третья, приходится помогать своему организму", - рассказала супруга известного рэпера.

Также Самойлова опровергла слухи о том, что ей пришлось сделать процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО). Она заявила, что это "адский бред", и что девочки у них "получаются шикарные".

Джиган и Оксана Самойлова сыграли свадьбу 12 декабря 2012 года. У пары уже есть трое дочерей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя. Информация о четвертой беременности Самойловой появилась 5 ноября.

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Фото: Instagram / samoylovaoxana

Видео: YouTube/Star Masterclass