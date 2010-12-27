Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность

У модели и рэпера уже есть три дочери.

Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.

На фото счастливые супруги запечатлены в профиль на одном из пляжей Мальдив. На фоне в воде плещутся их три дочери - Ариэль, Лея и Майя, которая родилась буквально в апреле 2017 года.

Судя по всему, модель находится уже на втором или третьем месяце беременности.

Ранее в США женщина пришла удалять камни в почках, а родила тройню.

Фото: Instagram/ samoylovaoxana