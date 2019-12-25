У кота Ахилла из Эрмитажа появился паспорт болельщика

Ахилл стал оракулом чемпионата Европы по футболу. Он предсказал победу Бельгии в матче со сборной России.

В воскресенье, 13 июня, стало известно, что эрмитажный кот Ахилл официально получил Fan ID для посещения матчей Евро-2020. Об этом говорится в Instagram-аккаунте кота Ахилла.

Ахилл стал оракулом чемпионата Европы по футболу. Напомним, что кот Ахилл предсказал победу Бельгии в матче со сборной России.

Коту предстояло выбрать между двумя мисками с кормом. Ахилл сразу же направился в сторону бельгийского флага и после уже не отрывался от миски, хотя иногда посматривал в сторону российского триколора.

Это уже не первое предсказание Ахилла в этом сезоне. Накануне он выбрал победителя в матче Турция-Италия. Его прогноз сбылся. Италия выиграла со счетом 0:3.

Ранее Piter.tv информировал, что в Петербург прибыла сборная Польши для участия в Евро-2020.

Фото: Instagram / @achillcat / ВК / Государственный Эрмитаж