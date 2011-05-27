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Александр Кучаев стал врио главы комитета по природопользованию Петербурга
Сегодня, 17:36
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Александр Кучаев стал врио главы комитета по природопользованию Петербурга

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В комитете подтвердили информацию об уходе Дениса Беляева.

У комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга появился временный председатель. Об этом вечером 2 июля сообщили в пресс-службе комитета. 

С 3 июля этого года временным председателем комитета станет Александр Кучаев (зампредседателя комитета по природопользованию). 

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт‑Петербурга 2 июля 2021 года освобожден от должности председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев,

– заявили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Напомним, днём 2 июля в СМИ появилась информация об уходе Дениса Беляева с поста председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Однако пресс-служба комитета не подтвердила данную информацию Piter.tv. 

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга Эргашев прокомментировал слухи об отставке.

Фото: infoeco.ru

Теги: александр кучаев, комитет по природопользованию, председатель
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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