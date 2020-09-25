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Вице-губернатор Петербурга Эргашев прокомментировал слухи об отставке
Сегодня, 20:42
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Вице-губернатор Петербурга Эргашев прокомментировал слухи об отставке

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Эргашев сказал: "Вас плохо слышно", а после и вовсе выключил телефон.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев ушёл на месяц в отпуск. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственный источник в правительстве города. 

По словам источника, в последний раз Эргашев проводил совещание в прошлый четверг, а в пятницу ушел в отпуск. Он добавил, что, скорее всего, вице-губернатор города из него уже не вернётся. 

На вопросы об отпуске и возможной отставке Олег Эргашев сказал: "Вас плохо слышно", а после и вовсе выключил телефон.

Ранее мы писали, что Эргашев считает, что "либеральная" молодёжь замедляет темпы вакцинации.

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев

 

Теги: олег эргашев, отставка, слухи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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