Вице-губернатор Петербурга Эргашев прокомментировал слухи об отставке

Эргашев сказал: "Вас плохо слышно", а после и вовсе выключил телефон.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев ушёл на месяц в отпуск. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на собственный источник в правительстве города.

По словам источника, в последний раз Эргашев проводил совещание в прошлый четверг, а в пятницу ушел в отпуск. Он добавил, что, скорее всего, вице-губернатор города из него уже не вернётся.

На вопросы об отпуске и возможной отставке Олег Эргашев сказал: "Вас плохо слышно", а после и вовсе выключил телефон.

Ранее мы писали, что Эргашев считает, что "либеральная" молодёжь замедляет темпы вакцинации.

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев