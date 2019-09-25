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В комитете по природопользованию прокомментировали уход Дениса Беляева
Сегодня, 14:53
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В комитете по природопользованию прокомментировали уход Дениса Беляева

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Пресс-служба комитета не подтвердила данную информацию.

Днём 2 июля в СМИ появилась информация об уходе Дениса Беляева с поста председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Однако пресс-служба комитета не подтвердила данную информацию Piter.tv. 

Не могу пока что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию,

– заявили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Напомним, пост председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Денис Беляев занял в июне 2019 года. Ранее он возглавлял "Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга".

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга Эргашев прокомментировал слухи об отставке.

Фото: infoeco.ru

Теги: денис беляев, уход
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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