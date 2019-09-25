В комитете по природопользованию прокомментировали уход Дениса Беляева

Пресс-служба комитета не подтвердила данную информацию.

Днём 2 июля в СМИ появилась информация об уходе Дениса Беляева с поста председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Однако пресс-служба комитета не подтвердила данную информацию Piter.tv.

Не могу пока что ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, – заявили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Напомним, пост председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Денис Беляев занял в июне 2019 года. Ранее он возглавлял "Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга".

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга Эргашев прокомментировал слухи об отставке.

Фото: infoeco.ru