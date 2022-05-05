Аналитик назвал уход "Ашана" из России хайпом перед новогодними распродажами

По словам эксперта, это также может быть попыткой компании заявить от себе за счет отсутствия рекламы.

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов назвал вероятный уход "Ашана" из России хайпом перед новогодними распродажами. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал слухи об уходе французской сети гипермаркетов с российского рынка. По его словам, необходимо дождаться официального подтверждения от "Ашана". Анфиногенов отметил, что это также может быть попыткой компании заявить от себе за счет отсутствия рекламы.

Ранее эксперт рассказал, на что пойдут деньги туристов, выезжающих за рубеж.

Фото: Piter.tv