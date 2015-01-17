Бренд Geely опроверг слухи об уходе из России

В компании отметили, что данные слухи не соответствуют действительности.

Китайский автобренд Geely опроверг слухи об уходе из российского рынка. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу российского представительства марки.

До этого в СМИ появилась информация, что российским дилерам автомобилей Geely якобы объявили о полном уходе бренда из РФ. В компании отметили, что данные слухи не соответствуют действительности. Бренд Geely продолжит работу в России.

Ранее мы сообщали, что Россию до конца года могут покинуть до десяти автобрендов из Китая.

Фото: geely-motors.com