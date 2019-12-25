Россию до конца года могут покинуть до десяти автобрендов из Китая

В зоне риска ухода с рынка находятся компании, у которых продажи за три месяца не достигли 60-70 автомобилей..

Российский авторынок до конца года могут покинуть до десяти брендов из Китая. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитиков и дилеров.

По информации издания, Россию могут покинуть бренды Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Такое решение готовы принять в связи с низкими продажами автомобилей брендов и высокими ставками кредитования. Отмечается, что в зоне риска ухода с рынка находятся компании, у которых продажи за три месяца не достигли 60-70 автомобилей. Кроме того, компании с реализацией продукции менее 1 тыс. штук в год могут не задержаться в России.

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